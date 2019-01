Política Pezão é acusado de pegar propina de R$ 11,4 mi da Fetranspor Ministério Público do Estado atribui a ex-governador preso ato de improbidade administrativa para 'defender os interesses da entidade sindical em seu governo'

A Promotoria do Rio de Janeiro ofereceu ação civil pública de improbidade administrativa contra o ex-governador Luiz Fernando Pezão, pelo suposto recebimento de propinas de R$ 11,4 milhões da Fetranspor. Segundo os promotores do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC/MPRJ), a quantia foi paga para que o emedebista defendesse os interesses da entidade e...