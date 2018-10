Após afirmar que o general da reserva Hamilton Mourão, vice do candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, foi um torturador, o candidato do PT, Fernando Haddad, corrigiu a informação, mas manteve a crítica a Mourão. “Eu dei a público uma informação que recebi de fonte fidedigna. Geraldo Azevedo realmente foi torturado e realmente disse que foi pelo Mourão”, disse, à tarde. “Eu me solidarizo com ele, todo mundo que foi torturado está sujeito a esse tipo de confusão. O esclarecimento também teve que se dar a público para que não haja dúvida. Isso não tira o fato de que o Mourão, quando passou para a reserva, disse com todas as letras que o Ustra, um torturador, era uma de suas referências. Tanto o Bolsonaro quanto o Mourão têm o Ustra como referência.” Ainda assim, Haddad negou que a acusação a Mourão seja uma fake news de sua campanha.