Política Petista admite críticas feitas por Mano Brown

Um dia depois de ter ouvido críticas do rapper Mano Brown sobre a dificuldade de dialogar com as bases populares, o candidato do PT à Presidência nas eleições 2018, Fernando Haddad, admitiu ontem que o partido precisa se reconectar com a população da periferia. “O que ele falou é a pura verdade. A gente tem que reconectar com a periferia, com a dor que as pessoas estã...