Política “Pessoas têm direito a ter arma”, afirma Agenor Mariano (MDB) Em sabatina, Agenor Mariano (MDB) defende “direito à legítima defesa”, redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e afirma que a “reforma da Previdência é inevitável”

Falando de “renovação da política”, Agenor Mariano (MDB) aposta no alto número de indecisos, 67,5% de acordo com a última rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, para se eleger senador e, embora diga não “jogar para a plateia”, defende pontos com aprovação popular até o momento, como redução da maioridade penal e a liberação do porte de armas de fogo.Primeiro candidato a...