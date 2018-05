Política Pessedistas preferem base tucana Maioria dos prefeitos do PSD no Estado afirmam querer apoio a José Eliton (PSDB) para o governo; posição é contrária à do presidente, Vilmar Rocha, crítico do atual governador

Em meio à disputa interna no PSD em relação a quem apoiar na disputa do Palácio das Esmeraldas, os prefeitos do partido em Goiás dizem que querem sustentar a reeleição de José Eliton (PSDB). As afirmações ocorrem no momento em que o presidente da sigla, Vilmar Rocha, conversa com os candidatos de oposição, Daniel Vilela (MDB) e Ronaldo Caiado (DEM), e os deputados pe...