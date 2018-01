Persio Arida vai chefiar equipe

O economista e ex-presidente do Banco Central (BC) Persio Arida será o coordenador da equipe econômica do governador Geraldo Alckmin na disputa pela Presidência da República. A informação foi confirmada ontem pelo jornal O Estado de S. Paulo com interlocutores próximos ao tucano. Em Brasília, Alckmin disse na terça-feira (9) que o nome já estava definido e faltava apen...