Política Perfis satíricos são excluídos pelo Twitter Usuários estimam que ao menos 28 contas tenham sido excluídas, mas número pode ser maior; contas satíricas eram similares a perfis oficiais e, segundo os usuários, relacionadas às ideias de direita

A rede social Twitter desativou nesta quarta-feira, 9, ao menos 28 contas satíricas que faziam uso da imagem de veículos de imprensa, personalidades públicas, jornalistas, órgãos públicos, ministros e até do presidente Jair Bolsonaro. A ação, entretanto, não foi confirmada pela rede social. Uma lista com os nomes dos perfis bloqueados começou a circular com as has...