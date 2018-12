Política Período para justificar ausência no 1º turno das Eleições termina esta semana Veja o que é preciso fazer para apresentar justificativa em Goiás. Quem não justifica não tem acesso a uma série de atos da vida civil, como fazer matrícula em faculdades e tirar passaporte

Os eleitores que deixaram de votar no 1º turno das eleições têm até a próxima quinta-feira, dia 6 de dezembro, para apresentar a justificativa de ausência às urnas. O prazo está previsto na legislação e garante o período de 60 dias após o dia da votação para se regularizar com a Justiça Eleitoral. Para o eleitor que se encontrava no exterior no dia da eleição a just...