Pequizeiro deve ser tombado como patrimônio ecológico de Goiás

O pé de pequi, que nos fornece esse fruto tão amado ou odiado, dependendo da pessoa e do gosto, deve ser tombado neste ano como patrimônio ecológico do Estado de Goiás. O projeto de lei é do deputado Francisco Jr (PSD), que quer tombar ainda outras árvores do cerrado.

O motivo do projeto, segundo o parlamentar, é aumentar a discussão e abrir uma nova frente em busca da preservação do cerrado, “O cerrado é um bioma e precisa ser preservado, infelizmente só lembramos deles quando existem queimadas, mas ele precisa ser defendido em vários aspectos, na preservação e na preocupação das árvores que são características do bioma”, afirma.

Com o tombamento, o poder público fica responsável por autorizar cortes para execução de obras. Os espécimes tombados só podem ser objeto de remanejamento em situação de excepcional interesse público, e mediante prévia autorização do órgão ambiental do Estado de Goiás.

O deputado afirma que a árvore precisa ser preservada e esse é mais um passo importante dentro dessa luta, “É fundamental preservamos o pequizeiro, evitar que ele seja retirado de forma aleatória, por isso criamos um projeto preservando o pequi e tombando a árvore de pequi. Assim estamos ao mesmo tempo trabalhando a nossa cultura, a nossa sustentabilidade ambiental, e preservando um símbolo goiano”.

Também podem ser tombados o pau-papel ou árvore do papel (Tibouchina Papyrus); mandiocão (Schefflera macrocarpa); carvoeiro (Sclerolobium paniculatum); jacarandá do cerrado (Dalbergia miscolobium); pau santo (kielmeyera coriácea); murici (Byrsonima crassa); muricizão (Byrsonima verbascifolia); barbatimão (Stryphnodendron adstringens); grão-de-galo (Pouteria ramiflora); laranjinha-do-cerrado (Styrax ferrugineus); pau-terra da folha grande (Qualea grandiflora); pau-terra da casca lisa (Qualea multiflora); baru ou cumaru (Dipteryx alata).