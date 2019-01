Política Pensões especiais custaram R$ 3,7 milhões no último ano

As pensões especiais custaram R$ 3,7 milhões (R$ 3,9 milhões em valores atualizados pela inflação do período) aos cofres públicos em 2018, segundo levantamento feito pela reportagem junto à folha de pagamento dos servidores estaduais. O cálculo leva em consideração apenas as pensões especiais ou de mercê. Isso porque, nas planilhas disponíveis no Portal da Transparê...