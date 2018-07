Política Pelo DEM de Caiado, Alckmin tira Marconi da coordenação política da campanha, diz jornal Segundo colunista, essa foi a condição imposta pelo DEM para apoiar o tucano

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, acatou um pedido do Centrão (DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade), e vai tirar o ex-governador Marconi Perillo da coordenação política de sua campanha. A informação é da colunista Andreza Matias, da Coluna do Estadão. De acordo com a jornalista, essa foi a condição imposta pelo DEM para apoiar o tuca...