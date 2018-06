Política Pelé nega saber de compra de votos para escolha de Olimpíada no Rio "Devem ter sido em particular", disse o ex-jogador sobre possíveis conversas sobre negociatas para a eleição da cidade como sede do evento

O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, negou nesta terça-feira (5) ter conhecimento de qualquer negociata de compra de votos para a escolha do Rio como sede da Olimpíada 2016, em troca de vantagens pessoais. "Eu não fazia parte das reuniões da cúpula", disse. Pelé depôs à Justiça Federal do Rio, por Skype, como testemunha de defesa de Carlos...