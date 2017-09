Pedido do vereador Zander para voltar ao cargo é negado pela Justiça

Em decisão liminar, o pedido de retorno ao cargo feito pela defesa do vereador Zander Fábio Alves da Costa foi negado pelo juiz substituto em segundo grau Sival Guerra Pires, em Goiânia.

O parlamentar está afastado das atividades por 180 dias por causa de suposta prática de organização criminosa, que inclui desvio de ingressos do Parque Mutirama e do Jardim Zoológico.

Consta na denúncia que Zander havia pedido repasse de R$ 20 mil mensais ao ex-diretor financeiro do Mutirama, Geraldo Magela, em troca de manutenção do servidor no cargo.

Em defesa, o vereador alegou ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que ele precisaria ser ouvido e apresentar sua tese.