PEC que reserva 5% dos cargos comissionados em Goiás para deficientes é aprovada

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 879/17) que reserva pelo menos 5% de todos os cargos em comissão do Estado de Goiás a portadores de necessidades especiais foi aprovada em definitivo, por 26 votos a zero, durante a Ordem do Dia desta terça-feira (12).

Por se tratar de uma PEC, a matéria não precisa passar pela sanção da Governadoria do Estado, o que significa que ela logo passará a valer.

O deputado Francisco Oliveira (PSD), que apresentou o projeto, justifica que os direitos das pessoas com deficiência são legítimos e que a ação busca imprimir na sociedade uma maior igualdade de condições.