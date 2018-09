Política PEC do Orçamento Impositivo é aprovada na CCJ Ainda não há previsão de quando a matéria será analisada no Plenário da Assembleia Legislativa

A Proposta de Emenda a Constituição (PEC) do Orçamento Impositivo, que institui o pagamento compulsório de emendas parlamentares foi aprovado nesta terça-feira (11) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com parecer favorável do deputado Simeyzon Silveira (PSD). A matéria passou com emenda de Helio de Sousa (PSDB), estabelecendo que o pagamento seja feito no primeiro s...