Política PDT sinaliza apoio a Maia e pode enfraquecer bloco de oposição Democrata é o favorito na disputa e, com o PDT, enfraquecerá o campo de oposição ao governo Bolsonaro

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse ao Estado que a maioria do partido decidiu indicar nesta sábado apoio à reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), apoiado pelo PSL, do presidente da República, Jair Bolsonaro, e pela maioria dos partidos do Centrão. Maia é o favorito na disputa e, com o PDT, enfraquecerá o campo de oposição a Bolson...