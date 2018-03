PDT quer apoio do PT a Ciro

Após reunião da executiva do PDT e indicação por unanimidade, o partido oficializou ontem a pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à presidência da República. O presidente da legenda, Carlos Lupi, afirmou que a candidatura de Ciro é “irreversível”. Em entrevista coletiva, Lupi contou que esteve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a situaçã...