Política PDT, PSB e PCdoB vão atuar em bloco na Câmara em oposição a Bolsonaro Bloco terá 69 parlamentares em 2019 e promete oposição "construtiva"

Os líderes do PDT, PSB e PCdoB na Câmara dos Deputados anunciaram hoje (31) que os três partidos terão uma atuação conjunta na oposição ao futuro governo do presidente Jair Bolsonaro. O bloco terá um total de 69 parlamentares em 2019. O líder do PDT, André Figueiredo (CE), disse as três legendas farão uma oposição “construtiva e afirmativa” e não ...