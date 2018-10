Política PDT pede anulação do 1º turno Advogados da sigla dizem que disputa foi influenciada por empresas contratadas para disseminar mensagens pelo WhatsApp denegrindo nomes de oponentes de Jair Bolsonaro

O Partido Democrático Trabalhista (PDT), do candidato terceiro colocado no primeiro turno das eleições a Presidente da República, Ciro Gomes, apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma ação em que pede a anulação das eleições sob alegação de abuso de poder econômico e irregularidades na arrecadação e gastos da campanha do candidato Jair Bolsonaro (PSL), o mais v...