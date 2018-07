Política PDT deve oferecer ao PSB vaga de vice de Ciro Gomes Sem a possibilidade de compor com o Centrão, que fechou com Alckmin, pedetistas apostam no PSB para não ficarem isolados na campanha

O vice-presidente do PDT, André Figueiredo, disse nesta sexta-feira, 20, que o partido deve oferecer ao PSB a vaga de vice na campanha de Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência, como forma de tentar garantir a aliança com os socialistas. "Sem o Centrão, facilita a negociação com o PSB em torno do vice (O PSB), seria o vice ideal", explicou. Ele descartou qualqu...