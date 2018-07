Política PCB decide apoiar candidatura de Boulos, do PSOL O PSOL irá confirmar neste sábado (21) a candidatura de Boulos

A convenção nacional do PCB, realizada nesta sexta-feira (20), decidiu apoiar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, na eleição à Presidência da República. O encontro realizado na sede do Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro), no centro do Rio, teve a presença de um grande número de militantes do partido. O PSOL irá confirmar amanhã (21) a candidatura d...