Política Pauta terá cessão do pré-sal e Cadastro Positivo O plenário precisa terminar a análise dos destaques – sugestões de mudanças - no texto-base aprovado na última quarta-feira (20)

A Câmara dos Deputados pode apreciar nesta semana a proposta que permite à Petrobras transferir ou negociar até 70% dos campos da cessão onerosa do pré-sal na Bacia de Santos. O plenário precisa terminar a análise dos destaques – sugestões de mudanças - no texto-base aprovado na última quarta-feira (20). A semana será mais curta, com sessões deliberativas convocadas p...