Política Pauta de votação também inclui projeto sobre OSs

No total, o Portal de Transparência da Assembleia Legislativa registrou ontem dez protocolos do governador Ronaldo Caiado (DEM) e da Casa Civil, incluindo a convocação extraordinária, a indicação do deputado Bruno Peixoto (MDB) para a liderança do Governo e os projetos que entraram em pauta.Além da reforma administrativa e do decreto de calamidade financeira, a Casa d...