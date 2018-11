Política Paulo Guedes contradiz Bolsonaro e afirma que renegociação de dívida ‘está fora de questão’ Futuro ministro se posicionou no dia seguinte à entrevista de Jair Bolsonaro comentando sobre o tema

Futuro ministro da Economia no governo de Jair Bolsonaro, o economista Paulo Guedesafirmou nesta terça-feira, 6, que "está fora de questão" renegociar a dívida brasileira e que a futura equipe vai trabalhar para fazer reformas e vender ativos para reduzir o endividamento do País. A fala de Paulo Guedes contradiz à do presidente eleito Jair Bolsonaro. Em entrev...