Política Paulo César Reis assume Metrobus Paulo já foi presidente da Transurb e conselheiro fiscal da CMTC

O ex-presidente da Empresa de Transporte Urbano do Estado de Goiás (Transurb), Paulo César Reis, será o novo presidente da Metrobus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do governador Ronaldo Caiado (DEM). Paulo já foi conselheiro fiscal da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) e dono da loja Reis Tintas, no Setor Bueno,...