Política Patriota diz que irá manter candidatura ao Senado

Embora coligado com a chapa do governador José Eliton (PSDB) para a disputa ao Governo do Estado, o Patriota decidiu não apoiar os candidatos ao Senado da base aliada e lançar nome próprio para a disputa. Santana Pires (Patriota) vai concorrer visando principalmente dar palanque ao candidato do partido à Presidência da República, Cabo Daciolo.Segundo o presidente estadual do partido, ...