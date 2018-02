Passagens de goianos custaram R$ 120 mil

Os deputados federais goianos gastaram R$ 120,5 mil, em valores absolutos, com passagens aéreas em 28 missões oficiais das quais participaram desde o início deste mandato, em 2015. As maiores despesas foram com viagens internacionais, que representam quase 90% do total.Levantamento feito pelo POPULAR, com base em dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação...