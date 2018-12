Política Partidos usam mulheres para cumprir cota em Goiás Candidatas com até 100 votos relatam como foi convite para filiação, falta de apoio político e conhecimento de proporção dos 30%

A estudante Tamiris Antonia Figueira da Silva, de 22 anos, chegou em Goiânia, vinda de Belém (PA), há cerca de um ano. Veio para continuar os estudos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e achar um emprego. Não conhece nada em Goiânia e durante a entrevista se esqueceu do nome do governador eleito, Ronaldo Caiado (DEM). Isso não foi impedimento para, em abril, um am...