Política Partidos indicam mais 29 candidatos para vagas remanescentes em chapas

O prazo para indicação de nomes para as vagas remanescentes nas chapas proporcionais para as eleições de 2018 acabou na última sexta-feira (7) e, no total, os partidos indicaram mais 29 nomes ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás (TRE-GO). Destes, 11 já tiveram seus pedidos de registro de candidatura deferidos e dois renunciaram. Os demais aguardam julgamento do t...