Política Partidos devem se 'refazer' junto com movimentos, diz FHC Ex-presidente usou sua conta na rede social nesta segunda-feira, 19, para defender que hajam alianças novas e que 'sentimentos' contem mais que 'partidos'

Os partidos de oposição devem se juntar aos movimentos sociais e "filtrar" as ações do próximo governo de olho no interesse do Brasil, declarou nesta segunda-feira, 19, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em seu perfil no Twitter, o presidente de honra do PSDB disse ainda que "sentimentos contarão mais que partidos" e que as legendas precisam se "refazer" junto a...