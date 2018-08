Política Partido Novo confirma João Amoêdo como candidato a presidente O cientista político Christian Lohbauer foi escolhido a vice na chapa

João Dionisio Amoêdo foi oficializado candidato à Presidência da República pelo Partido Novo durante convenção nacional hoje (4) na capital paulista. O cientista político Christian Lohbauer foi escolhido como candidato à vice-presidente. Entre as principais propostas de Amoêdo estão equilibrar as contas públicas, acabar com privilégios de determinadas catego...