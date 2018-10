Política 'Parte da elite do País abandonou a social-democracia pelo fascismo', diz Haddad Petista liga aumento da rejeição a seu nome, detectado na última pesquisa Ibope/Estado, aos ataques sofridos do PSDB: 'Quando você alimenta o ódio, alimenta o fascismo'

Em agenda no Rio nesta terça-feira, 2, o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, ligou o aumento da rejeição a seu nome por parte do eleitorado, detectado na pesquisa Ibope divulgada na noite de segunda-feira, a ataques feitos pelo PSDB. "Temos sofrido muitos ataques do PSDB, mas isso não está favorecendo o PSDB, e sim o fascismo. Quando você a...