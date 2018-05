Política Parlamentares goianos têm 210 vezes mais emendas Recursos usados para obras em prefeituras tiveram aumento significativo em relação a 2017; elevação coincide com ano eleitoral

O empenho de emendas a deputados federais e senadores goianos cresceu 210 vezes entre janeiro e maio deste ano se comparado com o mesmo período de 2017. Levantamento feito pelo POPULAR junto ao painel de emendas do Portal Siga Brasil, mantido pelo Senado Federal, mostra que foram R$ 519,5 mil nos primeiros meses do ano passado contra R$ 109,1 milhões empenhados em 2018 aos 20 ...