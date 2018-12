Política Paraguai diz que doleiro Bruno Farina foi entregue ao Brasil neste sábado (29) Pernambucano era buscado pelo caso Lava Jato e tinha ordem de captura internacionais com fins de extradição

O doleiro pernambucano Bruno Farina, de 59 anos, foi entregue na manhã deste sábado (29) às autoridades brasileiras. De acordo com o Ministério Público do Paraguai, a extradição ocorreu por volta das 6h45 em Foz do Iguaçu. “O fiscal de Assuntos Internacionais Manual Doldán liderou a equipe de investigadores que esta manhã entregou Bruno Farina às autoridades brasil...