Política Para Temer, Bolsonaro deve aprovar a Previdência e não desprezar Congresso Presidente diz que relação Executivo-Legislativo dificilmente mudará

Poucas horas antes de deixar seu gabinete, no 3.º andar do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer ainda tinha ao seu lado, perto da mesa de trabalho, uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida moldada no vidro. “Vou viver comigo mesmo”, afirmou ele ao Estado, quando questionado sobre o seu futuro. Dono de alta impopularidade, Temer disse não acreditar que se...