Política Para rebater críticas, campanha usa Bolsonaro com filha Em vídeo nas redes, presidenciável aparece com filha de 8 anos e assina mensagens contra a violência sexual

Em reação ao movimento na internet "Mulheres Unidas contra Bolsonaro", a campanha do candidato do PSL ao Palácio do Planalto começou nesta segunda-feira, 17, a divulgar imagens de família e mensagens de repúdio à violência sexual. O presidenciável Jair Bolsonaro apareceu em um vídeo ao lado da filha, Laura, de 8 anos, e relatou, em tom de emoção, que desfez uma va...