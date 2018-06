Política Para Raquel, reintrodução do voto impresso significa 'verdadeiro retrocesso' Para a procuradora-geral, a impressão do voto não atinge duas questões importantes: em primeiro lugar, a correta transmissão do voto eletrônico; em segundo, não disciplina como solucionar uma eventual discordância entre o voto eletrônico e a impressão do voto

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse nesta quarta-feira, 6, durante a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), que a minirreforma eleitoral de 2015, ao prever a implantação do voto impresso na próxima eleição, "parece não ter eliminado os riscos ao sigilo do voto". O STF iniciou nesta tarde o julgamento de uma ação de Raquel Dodge contr...