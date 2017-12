Para PT, “jogo” não acaba em 24 de janeiro após julgamento de Lula

A cúpula petista fez um esforço ontem, na reunião do diretório nacional da legenda, em São Paulo, para tentar acalmar o partido diante da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) de marcar para 24 de janeiro o julgamento do processo que pode tornar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva inelegível. Com ajuda de advogados que fizeram explanação, o ...