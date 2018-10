Política Para OEA, ataques a jornalistas no País são reprováveis

A missão das Organização de Estados Americanos (OEA) que acompanhou as eleições brasileiras cita em seu informe preliminar sobre as eleições brasileiras, divulgado ontem, os mais de 130 ataques contra jornalistas registrados pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e as dezenas de agressões sofridas por profissionais da imprensa nas redes socia...