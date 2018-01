Para MPF, Cunha e Alves são “criminosos em série”

Em alegações finais no âmbito da ação penal derivada da Operação Sépsis, que investiga desvios no fundo de investimentos do FI-FGTS, o Ministério Público Federal pediu à Justiça que os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ) e Henrique Eduardo Alves (MDB-RN) sejam condenados, respectivamente, a penas de 386 anos e de 78 anos de prisão. O MPF afirma ainda que os do...