Política Para ministro,“saber pressupõe liberdade”

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que toda interferência na autonomia das universidades é, de início, “incabível”, ao comentar as decisões judiciais que vetaram a realização de manifestações em instituições de ensino no País, sob a justificativa de que elas representariam campanha eleitoral irregular. Marco Aurélio ressaltou que a...