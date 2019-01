Política Para evitar desgaste, Caiado bloqueia o próprio salário Decisão é estratégia para aplacar o mal-estar gerado pelo não pagamento de parte da folha de dezembro de servidores do Executivo

A decisão de Ronaldo Caiado (DEM) de abrir mão do salário de governador até o fim do pagamento da folha do Executivo referente a dezembro movimentou a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) ontem. Foi necessário estudar a viabilidade jurídica do não recebimento da remuneração de R$ 25.052,50. Isso porque, legalmente, um servidor não pode abrir mão de seus vencimentos.E...