Política Para eleitores, Bolsonaro é quem mais defende os ricos e Haddad, os pobres Candidato do PSL é ligado a empresários e petista, aos trabalhadores

A pesquisa Ibope/Estado/TV Globo mostra que a maioria do eleitorado do País identifica o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, como o principal representante dos interesses dos ricos, dos bancos, agricultores e dos empresários no segundo turno, enquanto Fernando Haddad (PT) é o mais associado à defesa dos pobres, dos trabalhadores e das mulheres. Veja ...