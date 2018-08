Política Para Cármen, Ficha Limpa é conquista da sociedade Lei pode barrar candidatura de Lula; ministro do TSE rejeita pedido contra petista

Às vésperas do registro, pelo PT, da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, fez ontem uma defesa da Lei da Ficha Limpa, que torna inelegíveis condenados na Justiça por órgão colegiado. Sentenciado por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato e preso de...