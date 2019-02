Política Para assessores de Bolsonaro, Toffoli "interferiu indevidamente" no Senado Seja qual for o resultado, a avaliação dos interlocutores de Bolsonaro é que a situação "fugiu do controle" e poderá trazer "sequelas" ao governo em votações importantes, como a reforma da Previdência

A decisão monocrática do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, de anular a decisão que aprovou uma votação aberta para a presidência da Casa, foi vista com preocupação por interlocutores do presidente Jair Bolsonaro. Para assessores, Toffoli interferiu indevidamente no Senado mesmo havendo entendimentos anteriores de que ingerências sobre assuntos i...