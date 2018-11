Política “Para as funções principais, já tenho 60% na minha cabeça”, diz Caiado Governador eleito nega que demora em revelar nomes da equipe de auxiliares tenha a ver com pressão; “Estou tendo zero de pressão. Não é este o caso”, diz

Determinado a deixar a definição da equipe para depois do fim dos trabalhos da transição, o governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) diz que já tem em mente 60% dos nomes para os principais cargos de sua gestão. Embora mantenha conversas e sondagens com muitos possíveis auxiliares, ele revela ter feito apenas um convite, sem sucesso, à número dois do Ministério da Fazend...