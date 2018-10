Política Palocci diz que campanha de Dilma em 2014 custou R$ 800 milhões, o dobro do declarado ao TSE Em termo de delação número 1, ex-ministro do PT afirma que 'a maior parte das doações registradas no TSE é acometida de origem ilícita'

No termo de delação premiada número 1 de Antonio Palocci, que abre a lista de revelações do ex-ministro dos governos do PT, ele afirma que a campanha presidencial de reeleição de Dilma Rousseff em 2014 custou R$ 800 milhões. O valor é mais do que o dobro dos R$ 350 milhões de gastos declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Pode citar que as campanhas presid...