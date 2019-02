Política Palocci cita pedido de Lula para assumir reformas no sítio de Atibaia Ex-ministro da Fazenda afirmou à Polícia Federal que recusou solicitação de petista para não serem registrados, em nome de sua empresa, 'grandes saques'

O ex-ministro Antonio Palocci afirmou, em depoimento à Polícia Federal, ter sido chamado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para "assumir" as obras no sítio Santa Bárbara, em Atibaia (SP). O delator, no entanto, diz ter recusado o pedido do petista para não atrair investigações. O imóvel foi pivô da condenação do ex-presidente a 12 anos e 11 meses de pr...