Política Palocci afirma que Lula sabia da corrupção na Petrobrás desde 2007 Ex-ministro delatou que ex-presidente 'esbravejava sobre assuntos ilícitos em ambientes restritos'

O ex-ministro Antonio Palocci (governos Lula e Dilma) detalhou, em delação premiada, o suposto loteamento de cargos na Petrobrás com o fim de captação de recursos para campanhas petistas. No primeiro termo de sua colaboração com a Polícia Federal, tornado público nesta segunda-feira (1º) pelo juiz federal Sérgio Moro, ele reafirma que o ex-presidente L...