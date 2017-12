Pai de santo que benzeu Temer diz que ter achado cabeças de burro e bonecos vodus no Planalto

O pai de santo carioca Roberval Uzêda, conhecido como Pai Uzêda, afirmou na tarde desta terça-feira (19) que teve um próposito ao subir no palco da convenção nacional do MDB para abraçar o presidente da República Michel Temer: benzer o político e "tirar os trabalhos de macumba" contra ele.

De acordo o Metrópoles, o religioso justificou sua ida até Brasília por conta de um pedido da primeira-dama Marcela Temer. No entanto, o Palácio do Planalto não confirmou a declaração.

Hospedado em um hotel no centro da capital federal e com as despesas pagas pelo partido, Pai Uzêda afirmou ter encontrado três cabeças de burro e oito bonecos vodus escondidos nos jardins e na área de segurança da residência oficial da Presidência da República. Entre os bonecos, estavam o do ministro-chefe da Secretaria Geral do governo federal, Moreira Franco, o do senador Romero Jucá, da primeira-dama Marcela Temer e de Michel Temer.

Apesar dos objetos encontrados, Uzêda afirmou que Temer já enfrentou os piores momentos em seu governo e que surpreenderá o País ao conseguir emplacar seu sucessor nas eleições presidenciais de 2018.

DILMA

Ainda segundo a reportagem, Pai Uzêda acusou "uma pessoa muito próxima da ex-presidente Dilma Rousseff (PT)" pela realização dos trabalhos, sem revelar o nome, e afirmou ter queimado todos os objetos com sal grosso, além de ter "defumado" o palácio para espantar os maus espíritos.

A petista chegou a ser procurada pelo religioso mas, segundo ele, suas previsões não a agradaram. "Não deu balela pra mim. Depois, quando aconteceu o que eu disse, a assessoria (de Dilma) me procurou, mas não retornei".

VALORES

Pai Uzêda, ao ser questionado sobre o preço que cobrava pelos trabalhos espirituais, despistou sobre o assunto. "Um padre cobra, um pastor cobra", disse. De acordo com o Metrópoles, o valor do serviço do religioso é de R$ 5 mil.